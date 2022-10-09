Результаты Казанского национального полумарафона 2022. Лидеров дистанции 10 км велосипедист увел на другую дорогу
9 октября в Казани прошел забег на дистанциях 10 и 21,1 км. Старт и финиш забега располагались у стадиона Ак Барс Арена. Забег на 10 км не обошелся без приключений для лидеров. Как написал Николай Ляликов в соцсетях, велосипедист увел группу лидеров на дорогу, параллельную правильному маршруту. Атлеты «перебегали по траве на нужный курс».
10 км, мужчины
1. Николай Ляликов – 31:00
2. Артур Бурцев – 31:00
3. Олег Сидоров – 31:01
10 км, женщины
1. Анна Бойнова – 34:43
2. Евгения Сарангова – 35:20
3. Алина Ромашова – 35:33
21,1 км, мужчины
1. Илья Грядковский – 1:07:59
2. Константин Лобов – 1:08:27
3. Сергей Звонов – 1:09:33
21,1 км, женщины
1. Елизавета Погудо – 1:11:27
2. Луиза Дмитриева – 1:11:57
3. Анастасия Слепнева – 1:15:34
Результаты всех участников можно найти здесь.
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