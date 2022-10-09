Результаты Казанского национального полумарафона 2022. Лидеров дистанции 10 км велосипедист увел на другую дорогу

9 октября в Казани прошел забег на дистанциях 10 и 21,1 км. Старт и финиш забега располагались у стадиона Ак Барс Арена. Забег на 10 км не обошелся без приключений для лидеров. Как написал Николай Ляликов в соцсетях, велосипедист увел группу лидеров на дорогу, параллельную правильному маршруту. Атлеты «перебегали по траве на нужный курс».

10 км, мужчины

1. Николай Ляликов – 31:00

2. Артур Бурцев – 31:00

3. Олег Сидоров – 31:01

10 км, женщины

1. Анна Бойнова – 34:43

2. Евгения Сарангова – 35:20

3. Алина Ромашова – 35:33

21,1 км, мужчины

1. Илья Грядковский – 1:07:59

2. Константин Лобов – 1:08:27

3. Сергей Звонов – 1:09:33

21,1 км, женщины

1. Елизавета Погудо – 1:11:27

2. Луиза Дмитриева – 1:11:57

3. Анастасия Слепнева – 1:15:34

Результаты всех участников можно найти здесь.