Открылась регистрация на соревнования по экидену от организаторов PushkinRun

13 июня в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по экидену от организаторов PushkinRun. 

Экиден – это командная эстафета, где шесть участников преодолевают марафонскую дистанцию. Первый атлет бежит 5 км, второй – 10 км, третий – 5 км, четвертый – 10 км, пятый – 6 км, шестой – 7,195 км. Команды могут быть мужские, женские и смешанные (в команде должно быть не менее 2 женщин).

Старт и финиш состоятся на Исаакиевской площади. Маршрут пройдет по центру города: по Адмиралтейской и Университетской набережным, Дворцовому мосту, мимо памятника «Медный всадник» и Ростральных колонн.

Стоимость слота на команду составляет 42 000 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора.

Самая зрелищная эстафета лета: формы в японском стиле, команда в честь Кадышевой, драма на финише

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Ekiden
