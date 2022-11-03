Открылась регистрация на новый полумарафон «Огни Дербента». Он пройдет 10 декабря

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Открылась регистрация на полумарафон «Огни Дербента». Забег пройдет вечером 10 декабря в Дербенте (республика Дагестан) – древнейшем городе Северного Кавказа на Каспийском море. Старт и финиш забега расположены на территории крепости Нарын-Кала, построенной в VI веке по приказу персидского правителя.

Дистанции забега – 3 км, 10 км и 21 км с набором высоты 10 м, 260 м и 460 м соответственно. Трассы проложены по старинным улочкам магалов (небольших районов внутри каменных стен крепости) и прогулочной зоне недавно отреставрированного центра города. Участников ждут лестницы, утоптанный грунт, асфальт и брусчатка древних улиц. 

Стоимость участия составляет 1300, 2000 и 2500 рублей в зависимости от дистанции. 10 ноября и 9 декабря стоимость увеличится.

Организатором забега выступает Министерство культуры Дагестана, в проведении мероприятия помогает команда WILD TRAIL. Подробная информация о старте доступна на сайте забега.

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