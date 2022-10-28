Чемпионат России по марафону 2023 пройдет в Пушкине 14 мая 2023

Чемпионат России по марафону пройдет 14 мая 2023 года в Пушкине в рамках Царскосельского марафона (забег организовывает команда Pushkin Run).

Эту информацию опубликовала спортивная федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга в протоколе президиума, прошедшего 18 октября.

В дни чемпионата также пройдет «Фестиваль легкой атлетики», приуроченный к 135-летию легкой атлетики в России. Годом рождения легкой атлетики в России считается 1888 год, когда был организован спортивный кружок в поселке Тярлево (находится между Пушкином и Павловском). Тогда же состоялось первое в России соревнование по бегу.