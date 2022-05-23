Результаты ЗСД-Фонтанка Фест 2022

21 мая в Санкт-Петербурге прошел фестиваль ЗСД-Фонтанка Фест, в рамках которого по перекрытому Западному скоростному диаметру прошли забеги на дистанции 10,5 и 21,1 км и велозаезд на 15 км. В забеге на 10,5 км финишировали 1291 человек, а на дистанции полумарафон (21,1 км) – 501 человек. Все результаты можно посмотреть на сайте ResultsZone, а здесь публикуем результаты победителей. Фотографии с забега можно найти на сайте Marathon Photo по ссылке.

10 км, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 30:48.17

2. Олег Сидоров – 32:49.47

3. Михаил Игушкин – 33:33.86

10 км, женщины

1. Любовь Павленко – 33:56.25

2. Елена Седова – 34:04.58

3. Алла Сидорова – 34:46.11

21,1 км, мужчины

1. Николай Ляликов – 01:10:38.65

2. Артур Бурцев – 01:10:39.99

3. Денис Васильев – 01:11:30.80

21,1 км, женщины

1. Татьяна Курамшина – 01:18:38.61

2. Марина Беленова – 01:27:36.27

3. Александра Веселова – 01:36:43.86