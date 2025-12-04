Овечкин забил 910-й и 911-й голы в НХЛ – дубль против «Сан-Хосе». С учетом плей-офф – 988-й, до рекорда Гретцки – 28 шайб
Александр Овечкин забил 910-й и 911-й голы в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Сан-Хосе» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
40-летний форвард на девятой минуте первого периода с пятака забил вратарю «Шаркс» Ярославу Аскарову.
На третьей минуте второго периода Овечкин отличился при игре в большинстве, забив уже второму вратарю «Сан-Хосе» Алексу Недельковичу.
Это 910-й и 911-й голы в регулярных чемпионатах НХЛ для форварда и 987-й и 988-й в лиге с учетом плей-офф.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (1016 голов: 894 – в регулярках, 122 – в плей-офф).
В этом сезоне Александр набрал 29 (14+15) очков в 28 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
