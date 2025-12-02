  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» просит не предлагать Талалаева, фанаты «Ниццы» побили игроков, мама Костылевой дала интервью, игроки «Реала» сомневаются в Алонсо, Скиннера не обменяют и другие новости
34

«Спартак» просит не предлагать Талалаева, фанаты «Ниццы» побили игроков, мама Костылевой дала интервью, игроки «Реала» сомневаются в Алонсо, Скиннера не обменяют и другие новости

1. «Спартак» попросил больше не предлагать ему Андрея Талалаева. Спортдиректор Франсис Кахигао сказал, что футбол «Балтики» не подходит красно-белым, а потому их тренер московской команде не нужен.

2. Фанаты «Ниццы» напали на игроков после 6-го поражения подряд. Болельщики побили и оплевали Бога и Моффи, также звучали оскорбления на почве расизма. Клуб осудил атаку: «Понимаем разочарование, вызванное чередой неудач, но эти инциденты неприемлемы».

3. Ирина Костылева дала резонансное интервью: заявила, что в контракте с «Ангелами Плющенко» не было ни слова о необходимости перечисления половины заработка с рекламы, связала успех Петросян с тем, что Этери Тутберидзе тесно общается с мамой Аделии, объяснила переход к Плющенко привлекательностью его шоу, выразила надежду на провал дочки – ради слез в кисс-энд-крае.

4. Мнения игроков «Реала» относительно Хаби Алонсо разделились: одни не убеждены в методах тренера, другие считают, что винить в последних неудачах следует не 44-летнего специалиста. При этом в клубе некоторые придерживаются мнения, что изменить ситуацию будет тяжело.

5. В FONBET КХЛ «Северсталь» обыграла «Трактор» (3:2), «Торпедо» проиграло «Динамо» Москва (0:4), «Сибирь» дома победила «Барыс» (4:1). ЦСКА отыгрался с 0:2, но уступил «Салавату» по буллитам, и теперь у команды Игоря Никитина 3 поражения в 4 последних играх.

6. «Питтсбург» обыграл «Филадельфию» (5:1) в матче чемпионата НХЛ, Евгений Малкин сделал две передачи. Дмитрий Воронков дважды подрался в матче «Нью-Джерси» и «Коламбуса» (3:5). Результаты игрового дня – здесь.

7. «Бруклин» победил «Шарлотт» (116:103), Егор Дёмин набрал 9 очков и сделал 4 передачи. Результаты игрового дня – здесь.

8. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник приняли приглашение выступить на Олимпиаде-2026 в Милане.

9. «Эдмонтон» не планирует обмен Стюарта Скиннера, несмотря на рекордно низкие показатели у голкиперов канадского клуба. Руководству удалось определить примерный список доступных для обмена вратарей, но они сочли, что ни один из них не является однозначным усилением.

10. 112-я ракетка мира Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство. Уроженка Екатеринбурга со следующего сезона она будет представлять Узбекистан.

11. «Канзас-Сити» проиграл «Далласу» (28:31) в матче чемпионата НФЛ. Результаты игровой недели – здесь.

12. Капитан «Барселоны» Рональд Араухо попросил у клуба время на восстановление от стресса. Защитник был не в лучшем состоянии и до удаления в матче с «Челси».

13. Игрок «Ла-Рошели» Антуан Хастой получил самую быструю красную карточку в истории регби – через 34 секунды со старта.

Цитаты дня

Жена Семака: «Ездили к старцу – сказал мне: «Слушайся мужа». Сергей обеспечивает порядок, а я не терплю хаоса: от людей-невротиков, собак-холериков, ржущих коней хочется закрыться локтями»

«Рот закрой, #####. Я, ###, вас всех тут сейчас похороню, на квартиру, ### подъеду». Тренер женского «Ростова» угрожала футболисткам из-за их недовольства проблемами с зарплатой

Юрий Бородавко: «Многие пиарятся на оплошности Большунова. Вижу гиен и шакалов, которые за небольшой проступок готовы разорвать великого спортсмена»

ТВ «Реала» о работе Бенгоэчеа в матче с «Жироной»: «Сыновья Негрейры отобрали у «Мадрида» 4 очка, судьи ставят клубу подножки. В Ла Лиге фальсифицируются результаты»

Карпин о Москве: «Город стал чище, красивее, аккуратнее. Пробки – единственное, что нервирует. Живу недалеко от «Москва-Сити»

«12 секунд пересматривали удары «Зенита» в полете из Петербурга. 2 часа, 4 минуты и 48 секунд пытались понять, куда перетекает юбилей». «Рубин» об одном ударе петербуржцев в створ

Депутат Свищев: «Пиво будет на стадионах – на днях прошло совещание в правительстве. Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу»

Леонид Слуцкий: «Я за жесткий лимит: 8 в заявке и 5 на поле. Для чего сегодня легионеры? Мы не играем в еврокубках, они не способствуют росту игроков сборной»

Тамерлан Мусаев про импортозамещение приложений: «Когда что-то отнимают, ты не отчаиваешься, а стремишься сделать свое. Русские ребята – молодцы. Пользуюсь VK Видео»

Талалаев об удалении со «Спартаком»: «Я в лангетке, сломана рука. Взаимодействие со скамейкой противника входит в правила игры – использую язык, который не принят в трансляции»

Вероника Степанова: «Только ленивый не осудил Большунова. Но давайте не будем вешать на него всех собак, он великий спортсмен»

Экс-порноактриса Luxury Girl оценила внешность Овечкина: «10 из 10. Харизма, совокупность качеств»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33489 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
909-й гол Овечкина, ничья «Арсенала» и «Челси», осечка «Реала», Ферстаппен выиграл Гран-при Катара и другие новости
1 декабря, 06:10
«Балтика» обыграла «Спартак» в меньшинстве, красная Талалаеву за неприличный жест, Большунов толкнул соперника в спину, три ассиста Кучерова, Пиастри выиграл спринт и поул и другие новости
30 ноября, 06:10
Рудковская показала видео с побоями Костылевой, Валиева готовит соревновательные программы, золото и гимн России в дзюдо, Орлов назвал Петербург родиной российского футбола и другие новости
29 ноября, 06:10
Главные новости
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
48 минут назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Ко всем новостям
Последние новости
Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»
11 минут назад
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
26 минут назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
сегодня, 06:49
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23