⚡ Кубок мира. Индивидуальная гонка. Ботн победил, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Лагрейд – 5-й, Перро – 10-й

Йохан-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Эстерсунде.

3 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал норвежец Йохан-Олав Ботн. Кубок мира по биатлону-2025/26 1-й этап Эстерсунд, Швеция Мужчины Индивидуальная гонка 1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 46.49,4 (0) 2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 57,7 (0) 3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.00,0 (1) 4. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1.41,3 (1) 5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 2.10,5 (1) 6. Йеспер Нелин (Швеция) – 2.18,7 (1) 7. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.27,5 (2) 8. Филипп Хорн (Германия) – 2.36,1 (2) 9. Андрей Расторгуев (Латвия) – 2.39,0 (1) 10. Эрик Перро (Франция) – 2.41,3 (2) 11. Эмильен Жаклен (Франция) – 3.00,2 (2) 12. Якоб Кульбин (Эстония) – 3.01,2 (0) 13. Филипп Наврат (Германия) – 3.12,7 (2) 14. Юстус Штрелов (Германия) – 3.19,4 (2) 15. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 3.50,4 (3) 16. Никлас Хартвег (Швейцария) – 3.50,8 (2) 17. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 4.00,2 (3)... 23. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4.14,1 (4)... 26. Фабьен Клод (Франция) – 4.36,0 (4) 27. Кэмпбелл Райт (США) – 4.42,2 (4)... 31. Исак Фрей (Норвегия) – 5.00,6 (4)... 38. Лукас Хофер (Италия) – 5.21,8 (4)... 40. Данило Ритмюллер (Германия) – 5.23,7 (1)... 58. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 6.04,5 (4)