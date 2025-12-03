  • Спортс
97

⚡ Кубок мира. Индивидуальная гонка. Ботн победил, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й, Лагрейд – 5-й, Перро – 10-й

Йохан-Олав Ботн выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира в Эстерсунде.

3 декабря на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде прошла мужская индивидуальная гонка. Победу одержал норвежец Йохан-Олав Ботн.

Кубок мира по биатлону-2025/26

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 46.49,4 (0)

2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 57,7 (0)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.00,0 (1)

4. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1.41,3 (1)

5. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 2.10,5 (1)

6. Йеспер Нелин (Швеция) – 2.18,7 (1)

7. Томмазо Джакомель (Италия) – 2.27,5 (2)

8. Филипп Хорн (Германия) – 2.36,1 (2)

9. Андрей Расторгуев (Латвия) – 2.39,0 (1)

10. Эрик Перро (Франция) – 2.41,3 (2)

11. Эмильен Жаклен (Франция) – 3.00,2 (2)

12. Якоб Кульбин (Эстония) – 3.01,2 (0)

13. Филипп Наврат (Германия) – 3.12,7 (2)

14. Юстус Штрелов (Германия) – 3.19,4 (2)

15. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 3.50,4 (3)

16. Никлас Хартвег (Швейцария) – 3.50,8 (2)

17. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 4.00,2 (3)...

23. Мартин Понсилуома (Швеция) – 4.14,1 (4)...

26. Фабьен Клод (Франция) – 4.36,0 (4)

27. Кэмпбелл Райт (США) – 4.42,2 (4)...

31. Исак Фрей (Норвегия) – 5.00,6 (4)...

38. Лукас Хофер (Италия) – 5.21,8 (4)...

40. Данило Ритмюллер (Германия) – 5.23,7 (1)...

58. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 6.04,5 (4)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
