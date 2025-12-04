НХЛ. «Вашингтон» забил 7 голов «Сан-Хосе», «Нью-Джерси» уступил «Далласу», «Монреаль» обыграл «Виннипег», «Анахайм» пропустил 7 шайб от «Юты»
4 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» разгромил «Сан-Хосе» (7:1), «Нью-Джерси» проиграл «Далласу» (0:3), «Филадельфия» обыграла «Баффало» (5:2), «Анахайм» уступил «Юте» (0:7).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости