Экс-судья Фернандес о матче «Барсы»: «Арбитр был очень строг со второй желтой игроку «Олимпиакоса». В случае с пенальти на Рэшфорде – неправильное вмешательство ВАР»

Экс-судья Павел Фернандес разобрал спорные моменты из матча «Барселоны» в ЛЧ.

«Барселона » дома разгромила «Олимпиакос » (6:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов . Матч обслуживал швейцарский судья Урс Шнидер .

Об отмене гола греков на 53-й минуте и назначении пенальти в ворота «Барсы»

«Сложная ситуация, очень хорошие решения судей. В моменте с голом греков был офсайд, но сперва мяч попал в руку Эрика Гарсии – это пенальти. Гол не может быть засчитан из-за офсайда, и назначен пенальти».

Об удалении Сантьяго Эссе на 57-й после отмашки в лицо Марку Касадо

«Аргентинец активно просил использовать ВАР, хотя знает, что при второй желтой карточке ВАР не вмешивается. Швейцарский судья был очень строг с этой желтой».

О пенальти «Барсы» на 66-й за фол Константиноса Цолакиса на Маркусе Рэшфорде

«Англичанин оставил ногу [в борьбе], чтобы спровоцировать пенальти. Неправильное вмешательство ВАР. Наблюдается отсутствие индивидуальности у швейцарского арбитра», – написал бывший рефери Фернандес.