Тудор о 0:1 с «Реалом»: «Ювентус» заслужил хотя бы один гол, жаль, что мы не заработали очки. Каждый должен быть лидером, в этом мы немного не дотягиваем»

Игор Тудор считает, что «Ювентус» не заслужил поражения от «Реала».

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» туринцы уступили со счетом 0:1.

«Я сожалею, что мы не заработали ни одного очка, мы заслужили этого на этом стадионе. Против гигантов, которые есть в их команде. Мы заслужили хотя бы один гол, ребята разочарованы, очень жаль.

Лидером должны быть каждый. С этой точки зрения мы немного не дотягиваем до того, что мне хотелось бы видеть. Футболка «Ювентуса» имеет большой вес, нам нужно совершенствоваться в этом отношении. Вместе мы создали новую команду, и веса чемпионов, которые обычно присутствуют в раздевалке, немного не хватает.

У этой команды есть свои сильные и слабые стороны. Нам нужно верить, потому что это правильный путь. Что мне не понравилось? Нам не хватает всего понемногу; у нас было желание, но потом все становится сложнее. Но я уезжаю с уверенностью, даже если немного злюсь из-за поражения”, – сказал главный тренер «Ювентуса ».