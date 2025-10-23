Жерсон о слухах про недовольство в «Зените»: «Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что у меня в голове? Я всем доволен, мой главный ответ на поле»

Жерсон не понимает, откуда появились слухи о его желании покинуть «Зенит».

Бразильский полузащитник впервые забил за «Зенит » в сегодняшнем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Оренбурга » (6:0).

– В «Зените» вас видят в центре поля. Насколько эта позиция привычная?

– Я спортсмен, который обладает набором разных качеств. Готов к любой роли, которую выберет тренер. Со всей стороны рад помогать на разных позициях.

– В СМИ писали, что вы чувствуете себя плохо в «Зените». Что скажете об этом?

– К сожалению, в современном мире и современном футболе постоянно говорится о чем‑то, что не происходит в действительности. Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове? Мой главный ответ на поле. Нахожусь в прекрасном отношении со всеми игроками в «Зените».

Не читаю новости, доходят только слухи. Общаюсь с партнерами, владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но все равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю, что пишут. Я всем доволен в «Зените» и старался и сегодня на поле дать ответ этим словам, – сказал Жерсон .