Жерсон о слухах про недовольство в «Зените»: «Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что у меня в голове? Я всем доволен, мой главный ответ на поле»
Бразильский полузащитник впервые забил за «Зенит» в сегодняшнем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Оренбурга» (6:0).
– В «Зените» вас видят в центре поля. Насколько эта позиция привычная?
– Я спортсмен, который обладает набором разных качеств. Готов к любой роли, которую выберет тренер. Со всей стороны рад помогать на разных позициях.
– В СМИ писали, что вы чувствуете себя плохо в «Зените». Что скажете об этом?
– К сожалению, в современном мире и современном футболе постоянно говорится о чем‑то, что не происходит в действительности. Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове? Мой главный ответ на поле. Нахожусь в прекрасном отношении со всеми игроками в «Зените».
Не читаю новости, доходят только слухи. Общаюсь с партнерами, владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но все равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю, что пишут. Я всем доволен в «Зените» и старался и сегодня на поле дать ответ этим словам, – сказал Жерсон.