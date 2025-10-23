«ПСЖ» лидирует в ЛЧ после 3 туров, «Бавария» – 2-я, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Барселона» – 9-я, «Ливерпуль» – 10-й, «Ювентус» – в зоне вылета
«ПСЖ» возглавляет таблицу Лиги чемпионов после трех туров.
Парижане победили во всех трех матчах на старте общего этапа.
Девять очков также в активе у «Баварии», «Интера», «Арсенала» и «Реала», занимающих места со 2-го по 5-е соответственно.
«Боруссия», «Манчестер Сити» (7 баллов) и «Ньюкасл» (6 очков) замыкают первую восьмерку.
«Барселона», «Ливерпуль» и «Челси» с 6 очками расположились на 9-м, 10-м и 11-м местах соответственно.
«Атлетико» – 19-й (3 очка), «Наполи» – 23-й (3).
«Ювентус», «Монако» Александра Головина (по 2 очка), «Кайрат» (1) – в числе команд, идущих в зоне вылета.
Ни одного балла не набрали лишь «Бенфика» и «Аякс» – 35-е и 36-е места.
Таблицу целиком можно изучить здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт УЕФА
