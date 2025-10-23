Салах не забивает за «Ливерпуль» 6 матчей, ассистов нет 5 игр
Мохамед Салах шесть матчей не забивает за «Ливерпуль».
Вингер вышел на замену на 74-й минуте матча с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов, но не отметился результативными ударами. Его команда победила со счетом 5:1.
В последний раз египтянин забивал за клуб 17 сентября – «Атлетико». В следующем матче, 20 сентября, он передачей помог поразить ворота «Эвертона» Райану Гравенберху.
С тех пор Салах не забивал и не ассистировал – пять игр без результативных действий.
Подробно со статистикой 33-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
