Салах не забивает за «Ливерпуль» 6 матчей, ассистов нет 5 игр

Мохамед Салах шесть матчей не забивает за «Ливерпуль».

Вингер вышел на замену на 74-й минуте матча с «Айнтрахтом » в Лиге чемпионов, но не отметился результативными ударами. Его команда победила со счетом 5:1.

В последний раз египтянин забивал за клуб 17 сентября – «Атлетико». В следующем матче, 20 сентября, он передачей помог поразить ворота «Эвертона» Райану Гравенберху.

С тех пор Салах не забивал и не ассистировал – пять игр без результативных действий.

Подробно со статистикой 33-летнего игрока можно ознакомиться здесь .