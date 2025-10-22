Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар после 1:6 от «Барсы» о том, что ВАР не вмешивается при удалении за вторую желтую: «Я этого не понимаю»
Тренер «Олимпиакоса» раскритиковал протокол ВАР после матча с «Барселоной».
«Барселона» дома разгромила «Олимпиакос» (6:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
На 57-й минуте команда Хосе Луиса Мендилибара осталась в меньшинстве – судья Урс Шнидер показал вторую желтую карточку Сантьяго Эссе после отмашки и театральной реакции на нее со стороны Марка Касадо.
По правилам, ВАР не может вмешиваться в том случае, когда футболиста удаляют с поля не прямой красной карточкой, а после второй желтой.
«Я этого не понимаю, потому что в итоге [показывается] красная карточка. Судью просят воспользоваться ВАР, но он не может пойти и посмотреть», – заявил Мендилибар.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: As
