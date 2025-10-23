Мареска о 5:1 с «Аяксом»: «Очень доволен игрой, «Челси» мог забить еще больше. Приятно, что молодые игроки пользуются шансами»

Энцо Мареска остался доволен игрой «Челси» в матче с «Аяксом».

В 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Челси » одержал победу со счетом 5:1.

«Очень доволен игрой. Мы неплохо начали, удаление изменило ход игры. Мы провели хорошую игру. Мы забили пять голов и могли забить еще больше.

Играть вдесятером сложно. Мы хорошо это знаем. Очень приятно [видеть, как молодые игроки впечатляют]. Важно, что они пользуются предоставленными шансами.

Нам нравится идти от матча к матчу. Через 48 часов нам предстоит еще одна очень ответственная игра против «Сандерленда », – сказал главный тренер «Челси».