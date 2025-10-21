  • Спортс
Флик о 6:1 с «Олимпиакосом»: «У «Барсы» были некоторые проблемы, но мы заслужили победу. Фермин провел невероятную игру. Это должно придать нам уверенности в матче с «Реалом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил победу над «Олимпиакосом».

Каталонский клуб выиграл матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 6:1. Фермин Лопес сделал хет-трик

«У нас были некоторые проблемы, но мы заслужили победу. Важен каждый гол и каждая победа».

О Фермине

«Он провел невероятную игру: он забивал, он бежал, он сыграл очень хорошо во всех аспектах. Забил три гола, первый из которых очень важен. Я абсолютно уверен в нем, у него есть все. Нам также нужна его скорость».

О матче с «Реалом»

«В первую очередь надо сказать, мы выиграли сегодня, и это самое важное. Это должно придать нам уверенности в предстоящем матче. Это будет потрясающая игра, но у нас не так много времени, чтобы восстановиться и подготовиться к ней», – сказал Флик

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
