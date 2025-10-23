Куртуа о 1:0 с «Ювентусом»: «Было очень тяжело, моменты были с обеих сторон. Важная победа над сильной командой – дальше будет «Энфилд»

Тибо Куртуа подвел итоги победного матча с «Ювентусом».

«Реал» обыграл туринцев (1:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

О своем 300-й матче и «сухих» воротах

«Очень доволен победой. Было очень тяжело. Были моменты с обеих сторон, мы добились этого с большим трудом. Важная победа над еще одной сильной командой. А потом будет «Энфилд ». Давайте продолжим [в том же духе]».

О пространстве

«Это «Ювентус », и когда они обороняются низко и хотят контратаковать… Нам нужно играть быстрее, чаще перемещаться с одного фланга на другой, открывать фланги. Они мешают нам на выходе, и нам нужно это учитывать».

О сэйве после удара Душана Влаховича

«Тренер хочет, чтобы я играл высоко. Такой мяч… Казалось, Милитао вот-вот туда доберется. Влахович – отличный нападающий, и я доволен сэйвом».

О голе Джуда Беллингема

«Вот что мне нравится в таких игроках. Вини берет инициативу в свои руки, а он ожидает момент. Он возвращается на свой уровень», – сказал вратарь «Реала ».