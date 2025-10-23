Влахович о 0:1 с «Реалом»: «Лучший матч «Ювентуса» в сезоне. Такое отношение и менталитет мы должны показывать в каждой игре»
Душан Влахович доволен игрой «Юве» с «Реалом», несмотря на поражение.
Туринцы уступили в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.
«Это был лучший матч «Ювентуса» в этом сезоне. По сравнению с игрой против «Комо» было много изменений: такое отношение и менталитет мы должны показывать в каждой игре.
В воскресенье мы не были на уровне «Юве». Недостаточно просто отдаться на 100%. Впереди трудный выезд к «Лацио», – сказал нападающий «Ювентуса».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Николы Скиры в Х
