Влахович о 0:1 с «Реалом»: «Лучший матч «Ювентуса» в сезоне. Такое отношение и менталитет мы должны показывать в каждой игре»

Душан Влахович доволен игрой «Юве» с «Реалом», несмотря на поражение.

Туринцы уступили в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.

«Это был лучший матч «Ювентуса» в этом сезоне. По сравнению с игрой против «Комо» было много изменений: такое отношение и менталитет мы должны показывать в каждой игре.

В воскресенье мы не были на уровне «Юве». Недостаточно просто отдаться на 100%. Впереди трудный выезд к «Лацио», – сказал нападающий «Ювентуса ».