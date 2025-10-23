Исака из-за травма паха заменили в перерыве матча с «Айнтрахтом». У форварда «Ливерпуля» 1 гол в 8 играх за клуб

Александер Исак получил повреждение в матче с «Айнтрахтом».

«Ливерпуль » победил немцев (5:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Шведский нападающий сыграл 45 минут и был заменен после перерыва. Вместо него вышел Федерико Кьеза .

Арне Слот сообщил в интервью TNT Sports, что заменил Исака в из-за травмы паха.

Главный тренер «Ливерпуля» не уточнил, будет ли игрок доступен на субботний матч с «Брентфордом » в АПЛ.