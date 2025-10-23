У «Реала» 11 побед и 2:5 от «Атлетико» в этом сезоне. Дальше – «Барселона»
«Реал» победил в четвертый раз подряд.
Команда Хаби Алонсо одолела «Ювентус» (1:0) в Лиге чемпионов. Ранее были обыграны «Хетафе» (1:0), «Вильярреал» (3:1) и «Кайрат» (5:0).
В этом сезоне мадридцы не выиграли только один матч – с «Атлетико» (2:5) в Ла Лиге. В остальных одиннадцати матчах в чемпионате и ЛЧ – победы, шесть из которых – сухие.
26 октября «Реал» встретится с «Барселоной».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
