У «Реала» 11 побед и 2:5 от «Атлетико» в этом сезоне. Дальше – «Барселона»

«Реал» победил в четвертый раз подряд.

Команда Хаби Алонсо одолела «Ювентус » (1:0) в Лиге чемпионов. Ранее были обыграны «Хетафе» (1:0), «Вильярреал» (3:1) и «Кайрат» (5:0).

В этом сезоне мадридцы не выиграли только один матч – с «Атлетико» (2:5) в Ла Лиге . В остальных одиннадцати матчах в чемпионате и ЛЧ – победы, шесть из которых – сухие.

26 октября «Реал » встретится с «Барселоной».