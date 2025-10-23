«Бавария» выиграла все 12 матчей текущего сезона – рекорд среди клубов Бундеслиги. В топ-5 только «Милан» дольше побеждал на старте – 13 в сезоне-1992/93

«Бавария» установила рекорд среди немецких клубов.

Команда Венсана Компани разгромила «Брюгге » (4:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Бавария » выиграла все 12 матчей на старте сезона – лучший результат в истории среди команд Бундеслиги. Мюнхенцы побили рекорд «Боруссии » Дортмунд (11 побед в сезоне-2015/16).

Среди клубов из пяти ведущих лиг Европы дольше побеждал на старте только «Милан » – 13 матчей в сезоне-1992/93.