  • «Бавария» выиграла все 12 матчей текущего сезона – рекорд среди клубов Бундеслиги. В топ-5 только «Милан» дольше побеждал на старте – 13 в сезоне-1992/93
«Бавария» выиграла все 12 матчей текущего сезона – рекорд среди клубов Бундеслиги. В топ-5 только «Милан» дольше побеждал на старте – 13 в сезоне-1992/93

«Бавария» установила рекорд среди немецких клубов.

Команда Венсана Компани разгромила «Брюгге» (4:0) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

«Бавария» выиграла все 12 матчей на старте сезона – лучший результат в истории среди команд Бундеслиги. Мюнхенцы побили рекорд «Боруссии» Дортмунд (11 побед в сезоне-2015/16). 

Среди клубов из пяти ведущих лиг Европы дольше побеждал на старте только «Милан» – 13 матчей в сезоне-1992/93.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
