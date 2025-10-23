Алонсо про 1:0 с «Ювентусом»: «Реал» прибавлял по ходу матча, наращивал темп и благодаря этому создавал моменты. Беллингем и Куртуа хорошо сыграли, Винисиус был хорош в моменте с голом»

Хаби Алонсо рад, что «Реал» обыграл «Ювентус» (1:0).

«После восстановления от травмы Беллингем нуждался в хорошей игре. Даже если не учитывать гол, он сыграл хорошо, действовал между линиями. Нам хорошо удавалось находить его передачами во втором тайме. Я очень рад за него.

Мы прибавляли по ходу матча. Мы атаковали не лучшим образом, но подстроились. Мы чаще владели мячом и наращивали темп, что позволило создавать моменты.

Я сказал футболистам, что это был тот матч, в котором надо было трудиться, искать гол и не терять сбалансированность. И так все и вышло. Винисиус здорово сыграл в моменте с голом. Мы не смогли снять все вопросы заранее, но уезжаем с тремя очками. Куртуа тоже был очень хорош. Давайте продолжать в том же духе», – сказал главный тренер «Реала ».