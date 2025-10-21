Рэшфорд заработал пенальти в матче с «Олимпиакосом» – вратарь руками сбил форварда «Барсы». Ямаль реализовал 11-метровый
«Барселона» получила право на пенальти в игре с «Олимпиакосом».
После короткого розыгрыша перед штрафной «Олимпиакоса» Маркус Рэшфорд выскочил на угол вратарской и успел прокинуть мяч в сторону от Константиноса Цолакиса – голкипер руками задел ноги форварда «Барсы», который после контакта упал на газон.
Главный арбитр Урс Шнидер после консультации с ВАР назначил 11-метровый удар в пользу каталонской команды. Пенальти реализовал Ламин Ямаль.
Идет второй тайм, счет – 6:1 в пользу «Барселоны».
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
