  • Рэшфорд заработал пенальти в матче с «Олимпиакосом» – вратарь руками сбил форварда «Барсы». Ямаль реализовал 11-метровый
«Барселона» получила право на пенальти в игре с «Олимпиакосом».

После короткого розыгрыша перед штрафной «Олимпиакоса» Маркус Рэшфорд выскочил на угол вратарской и успел прокинуть мяч в сторону от Константиноса Цолакиса – голкипер руками задел ноги форварда «Барсы», который после контакта упал на газон. 

Главный арбитр Урс Шнидер после консультации с ВАР назначил 11-метровый удар в пользу каталонской команды. Пенальти реализовал Ламин Ямаль

Идет второй тайм, счет – 6:1 в пользу «Барселоны». 

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
