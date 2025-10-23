Ван Дейк про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Я в футболе уже давно и не испытываю облегчения, но это победа, на которую можно опереться. Не хотим втягиваться в негатив вокруг»

Вирджил ван Дейк не испытал облегчения после победы над «Айнтрахтом».

«Ливерпуль» разгромно победил на выезде (5:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов. До этого у мерсисайдцев было 4 поражения подряд.

«Не знаю, можно ли считать это заявлением, но это победа, что-то, на что можно опереться. Я в футболе уже довольно долго, поэтому не испытываю облегчения. Очевидно, мы разочарованы проигранными матчами, так что нам нужно с этим смириться, держаться вместе и продолжать работать.

Сегодня мы выиграли и должны быть готовы к игре с «Брентфордом» в субботу. Мы не хотим втягиваться в происходящий вокруг негатив. Единственный способ добиться успеха – это сосредоточиться на предстоящей задаче. Продолжать в том же духе, не втягиваясь во все это», – сказал капитан «Ливерпуля » в интервью TNT Sports.