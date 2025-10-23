«Реал» забил в 38 домашних матчах ЛЧ подряд после 0:3 с ЦСКА в 2018-м. До встречи с армейцами было 44 игры подряд с голами на «Бернабеу»

«Реал» почти семь лет забивает в каждой домашней игре Лиги чемпионов.

Команда Хаби Алонсо обыграла «Ювентус » (1:0) в 3-м туре общего этапа ЛЧ.

Лишь в одном из своих последних 83 домашних матчей в Лиге чемпионов «Реал » не забил ни одного гола – против ЦСКА в декабре 2018 года (0:3).

Мадридцы забивали в 44 матчах подряд до того поражения и продолжают забивать в 38 матчах подряд после встречи с московским клубом.