Браим шипами ударил в голеностоп Тюрама во 2-м тайме с «Ювентусом» – Кефрена заменили после этого. Арбитр показал хавбеку «Реала» желтую

Браим Диас избежал удаления в матче с «Ювентусом».

Встреча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась победой «Реала » (1:0).

На 61-й минуте хавбек хавбек «сливочных» грубо сыграл в подкате против Кефрена Тюрама – марокканец ударил шипами во внешнюю часть голеностопа полузащитника «Ювентуса ».

Француз попытался продолжить игру, но был заменен спустя пару минут.

Главный судья встречи Славко Винчич не стал удалять Браима , ограничившись лишь желтой карточкой.

Изображение: кадр из трансляции Movistar