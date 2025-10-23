Браим шипами ударил в голеностоп Тюрама во 2-м тайме с «Ювентусом» – Кефрена заменили после этого. Арбитр показал хавбеку «Реала» желтую
Браим Диас избежал удаления в матче с «Ювентусом».
Встреча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась победой «Реала» (1:0).
На 61-й минуте хавбек хавбек «сливочных» грубо сыграл в подкате против Кефрена Тюрама – марокканец ударил шипами во внешнюю часть голеностопа полузащитника «Ювентуса».
Француз попытался продолжить игру, но был заменен спустя пару минут.
Главный судья встречи Славко Винчич не стал удалять Браима, ограничившись лишь желтой карточкой.
Изображение: кадр из трансляции Movistar
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Archivo VAR
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости