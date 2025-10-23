«Ливерпуль» разгромно победил после четырех поражений подряд – худшей серии с 2014 года

«Ливерпуль» прервал серию поражений крупной победой.

Команда Арне Слота разгромила «Айнтрахт» со счетом 5:1 в Лиге чемпионов.

Мерсисайдцы в предыдущих четырех играх потерпели четыре поражения – от «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Челси» (1:2), «Галатасарая» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2). Это была их худшая серия с 2014 года.

25 октября «Ливерпуль» встретится с «Брентфордом» в АПЛ.