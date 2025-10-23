18-летний Эстевао – самый молодой автор гола «Челси» в ЛЧ. 19-летний Гиу удерживал рекорд чуть меньше получаса с «Аяксом»

Эстевао и Марк Гиу установили бомбардирские рекорды в рамках одного матча.

«Челси » разгромил «Аякс » (5:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Марк Гиу открыл счет на 18-й минуте. Эстевао на 6-й добавленной к первому тайму реализовал 11-метровый.

В возрасте 18 лет, 5 месяцев и 28 дней бразилец стал самым молодым автором гола в составе «синих» в Лиге чемпионов. Он обошел 19-летнего Гиу, который удерживал рекорд чуть меньше получаса.