18-летний Эстевао – самый молодой автор гола «Челси» в ЛЧ. 19-летний Гиу удерживал рекорд чуть меньше получаса с «Аяксом»
Эстевао и Марк Гиу установили бомбардирские рекорды в рамках одного матча.
«Челси» разгромил «Аякс» (5:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Марк Гиу открыл счет на 18-й минуте. Эстевао на 6-й добавленной к первому тайму реализовал 11-метровый.
В возрасте 18 лет, 5 месяцев и 28 дней бразилец стал самым молодым автором гола в составе «синих» в Лиге чемпионов. Он обошел 19-летнего Гиу, который удерживал рекорд чуть меньше получаса.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
