Шпилевский об 1:4 с «Ростовом»: «Хочу извиниться за ужаснейший 1-й тайм, мне очень стыдно. Всю вину беру на себя – я ошибся в выборе структуры, персонала»
«Пари НН» проиграл ростовчанам (1:4) в шестом туре Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылетел из турнира, заняв последнее место в группе С. В Мир РПЛ у нижегородцев серия из четырех поражений подряд.
«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками за ужаснейший первый тайм. Он, наверное, был самым худшим в нашем исполнении с того времени, как я тут работаю.
Это полностью моя вина. Я ошибся в выборе структуры, выборе персонала. Так действовать нельзя, ты как будто делаешь одолжение на поле, это высокомерность некоторых футболистов.
Вторым таймом можно плюс‑минус остаться довольным. Понятно, индивидуальные ошибки. Четвертый гол – бросились вперед, можно сказать, не считается.
За первый тайм надо просто извиниться, тут всю вину беру на себя. Это просто ужас, мне очень стыдно», – заявил главный тренер «Пари НН».