  • Шпилевский об 1:4 с «Ростовом»: «Хочу извиниться за ужаснейший 1-й тайм, мне очень стыдно. Всю вину беру на себя – я ошибся в выборе структуры, персонала»
9

Шпилевский об 1:4 с «Ростовом»: «Хочу извиниться за ужаснейший 1-й тайм, мне очень стыдно. Всю вину беру на себя – я ошибся в выборе структуры, персонала»

Алексей Шпилевский признался, что ему стыдно за разгром от «Ростова».

«Пари НН» проиграл ростовчанам (1:4) в шестом туре Пути РПЛ FONBET Кубка России и вылетел из турнира, заняв последнее место в группе С. В Мир РПЛ у нижегородцев серия из четырех поражений подряд.

«Я хочу извиниться перед всеми болельщиками за ужаснейший первый тайм. Он, наверное, был самым худшим в нашем исполнении с того времени, как я тут работаю.

Это полностью моя вина. Я ошибся в выборе структуры, выборе персонала. Так действовать нельзя, ты как будто делаешь одолжение на поле, это высокомерность некоторых футболистов.

Вторым таймом можно плюс‑минус остаться довольным. Понятно, индивидуальные ошибки. Четвертый гол – бросились вперед, можно сказать, не считается.

За первый тайм надо просто извиниться, тут всю вину беру на себя. Это просто ужас, мне очень стыдно», – заявил главный тренер «Пари НН».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
