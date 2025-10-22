Тренер «Олимпиакоса» Мендилибар об удалении Эссе с «Барсой»: «Мы только вошли в игру, и нас сразу выбили, он даже не коснулся соперника. А пенальти – вратарь убирал руки, чтобы не задеть игрока»

Хосе Луис Мендилибар разгневан из-за судейства в матче с «Барселоной».

Каталонцы победили в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 6:1. На 57-й минуте вторую желтую карточку получил Сантьяго Эссе за отмашку от Марка Касадо . Встречу судил Урс Шнидер .

«Вы все видели. Как только мы вошли в игру, нас сразу выбили из нее, хотя мы ничего ужасного не сделали. Ошибки допустил кто-то другой.

Во втором эпизоде (вторая желтая карточка Гонсало Эссе – Спортс’‘) – мяч контролировал наш игрок, его чуть хватали, а сам он даже не коснулся соперника. Мне это кажется безумием. А в эпизоде с пенальти – наш вратарь понимает, что не успевает к мячу, убирает руки, чтобы не задеть соперника.

Тот, кто увидит только результат и не посмотрит сам матч, скажет, что нам устроили разгром. Но это не так. Мы были самими собой, играли так, как хотели, понимая, что «Барсе» тоже подходит такой стиль, потому что, выйдя из-под прессинга, она способна создавать опасные моменты. Это мой подход, и я не собираюсь его менять», – сказал главный тренер «Олимпиакоса».