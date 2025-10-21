Рэшфорд сделал 2 дубля за «Барсу» в ЛЧ. У форварда 9 (5+4) очков в 12 матчах сезона
Маркус Рэшфорд сделал второй дубль за «Барселону».
Форвард каталонского клуба забил два гола в ворота «Олимпиакоса» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов (6:1, второй тайм).
Ранее английский футболист дважды поразил ворота «Ньюкасла» в этом же турнире (2:1).
Всего на счету 27-летнего игрока 5 мячей и 4 результативных паса в 12 матчах во всех соревнованиях в текущем сезоне. Его статистику можно найти здесь.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости