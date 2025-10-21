Гол Эль-Кааби «Барсе» отменили из-за офсайда Поденсе в предыдущем эпизоде – судья назначил пенальти. Форвард «Олимпиакоса» забил еще раз – с точки

Судьи отменили гол «Олимпиакоса», чтобы назначить пенальти в его пользу.

Греческая команда играет с «Барселоной» на выезде в рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2, второй тайм).

На 50-й минуте нападающий гостей Аюб Эль-Кааби поразил ворота соперника после подачи Даниэла Поденсе с фланга. Однако видеоассистенты арбитра предложили Урсу Шнидеру посмотреть повтор предыдущего эпизода – полузащитник Даниэл Поденсе оказался в офсайде, когда кросс в штрафную исполнял Эль-Кааби. Защитник хозяев Эрик Гарсия сыграл рукой в момент передачи Эль-Кааби, после чего мячом завладел Поденсе, выполнивший результативную подачу на марокканца.

Ознакомившись с повтором, главный судья отменил гол и назначил 11-метровый в ворота «блауграны». Эль-Кааби забил с точки.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.