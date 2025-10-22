Касадо после отмашки Эссе через паузу схватился за лицо и упал на спину. Судья Шнидер показал игроку «Олимпиакоса» вторую желтую в матче с «Барсой»

Хавбек «Барсы» Марк Касадо спровоцировал удаление игрока «Олимпиакоса».

«Барселона » дома разгромила «Олимпиакос » (6:1) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

На 57-й минуте гости остались в меньшинстве – швейцарский судья Урс Шнидер показал вторую желтую карточку полузащитнику Сантьяго Эссе .

Касадо у боковой линии двумя руками обхватил за корпус 24-летнего аргентинца. Эссе сделал попытку вырваться и махнул рукой назад. Он ладонью попал по лицу Марку. Футболист «Барсы» после паузы схватился за лицо и упал на спину. Арбитр наказал Эссе за отмашку.

Изображения: кадры из трансляций beIN SPORTS 1 и TNT Sports 1

