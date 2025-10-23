  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Монако» 23 раза ударил по воротам «Тоттенхэма», но не забил. Это антирекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta
1

«Монако» 23 раза ударил по воротам «Тоттенхэма», но не забил. Это антирекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta

«Монако» установил антирекорд Лиги чемпионов.

Команда Себастьяна Поконьоли, за которую выступает Александр Головин, разделила очки с «Тоттенхэмом» – 0:0.

Клуб Лиги 1 23 раза пробил по воротам соперника, но так и не открыл счет. За время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2003/04) подобное произошло в ЛЧ впервые.

8 ударов «Монако» пришлись в створ. «Тоттенхэм» всего один раз пробил точно (всего – 10 попыток).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoМонако
logoЛига чемпионов УЕФА
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
рекорды
logoСебастьян Поконьоли
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. «Реал» победил «Ювентус», «Бавария разгромила «Брюгге», «Ливерпуль» забил 5 голов «Айнтрахту», «Челси» – «Аяксу», «Атлетик» обыграл «Карабах»
744сегодня, 20:59
Погба вернулся к тренировкам с командой. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне
6вчера, 15:44
Чемпионат Франции. «Лилль» обыграл «Нант», «Тулуза» разгромила «Мец», «Ланс» победил «Париж»
2819 октября, 20:39
Главные новости
Алонсо про 1:0 с «Ювентусом»: «Реал» прибавлял по ходу матча, наращивал темп и благодаря этому создавал моменты. Беллингем и Куртуа хорошо сыграли, Винисиус был хорош в моменте с голом»
17 минут назад
Тудор о 0:1 с «Реалом»: «Ювентус» заслужил хотя бы один гол, жаль, что мы не заработали очки. Каждый должен быть лидером, в этом мы немного не дотягиваем»
314 минут назад
«Месси и его семья очень злы на Лапорту. С помощью барбекю это не уладить». Бывший вице-президент «Барсы» об уходе Лео из клуба
1328 минут назад
«Реал» забил в 38 домашних матчах ЛЧ подряд после 0:3 с ЦСКА в 2018-м. До встречи с армейцами было 44 игры подряд с голами на «Бернабеу»
1338 минут назад
Салах не забивает за «Ливерпуль» 6 матчей, ассистов нет 5 игр
939 минут назад
Жерсон о слухах про недовольство в «Зените»: «Как какие‑то люди в Бразилии могут знать, что у меня в голове? Я всем доволен, мой главный ответ на поле»
1050 минут назад
«ПСЖ» лидирует в ЛЧ после 3 туров, «Бавария» – 2-я, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Барселона» – 9-я, «Ливерпуль» – 10-й, «Ювентус» – в зоне вылета
450 минут назад
У «Реала» 11 побед и 2:5 от «Атлетико» в этом сезоне. Дальше – «Барселона»
2656 минут назад
«Ливерпуль» разгромно победил после четырех поражений подряд – худшей серии с 2014 года
9сегодня, 21:05
Лига чемпионов. «Реал» победил «Ювентус», «Бавария разгромила «Брюгге», «Ливерпуль» забил 5 голов «Айнтрахту», «Челси» – «Аяксу», «Атлетик» обыграл «Карабах»
744сегодня, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска о 5:1 с «Аяксом»: «Очень доволен игрой, «Челси» мог забить еще больше. Приятно, что молодые игроки пользуются своими шансами»
29 секунд назад
Влахович о 0:1 с «Реалом»: «Лучший матч «Ювентуса» в сезоне. Такое отношение и менталитет мы должны показывать в каждой игре»
616 минут назад
Исака из-за травма паха заменили в перерыве матча с «Айнтрахтом». У форварда «Ливерпуля» 1 гол в 8 играх за клуб
419 минут назад
«Бавария» выиграла все 12 матчей текущего сезона – рекорд среди клубов Бундеслиги. В топ-5 только «Милан» дольше побеждал на старте – 13 в сезоне-1992/93
223 минуты назад
Ван Дейк про 5:1 с «Айнтрахтом»: «Я в футболе уже давно и не испытываю облегчения, но это победа, на которую можно опереться. Не хотим втягиваться в негатив вокруг»
131 минуту назад
Куртуа о 1:0 с «Ювентусом»: «Было очень тяжело, моменты были с обеих сторон. Важная победа над сильной командой – дальше будет «Энфилд»
540 минут назад
18-летний Эстевао – самый молодой автор гола «Челси» в ЛЧ. 19-летний Гиу удерживал рекорд чуть меньше получаса с «Аяксом»
454 минуты назад
У «Челси» 4 победы подряд после поражения от «Брайтона»
5сегодня, 21:01
Шпилевский об 1:4 с «Ростовом»: «Хочу извиниться за ужаснейший 1-й тайм, мне очень стыдно. Всю вину беру на себя – я ошибся в выборе структуры, персонала»
9сегодня, 21:01
«Челси» – «Аякс». 5:1 – Джордж забил, Эстевао, Фернандес и Вегорст реализовали пенальти, Тайлор удален на 13-й минуте. Онлайн-трансляция
137сегодня, 20:11Live