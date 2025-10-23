«Монако» 23 раза ударил по воротам «Тоттенхэма», но не забил. Это антирекорд ЛЧ за время сбора статистики Opta
«Монако» установил антирекорд Лиги чемпионов.
Команда Себастьяна Поконьоли, за которую выступает Александр Головин, разделила очки с «Тоттенхэмом» – 0:0.
Клуб Лиги 1 23 раза пробил по воротам соперника, но так и не открыл счет. За время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2003/04) подобное произошло в ЛЧ впервые.
8 ударов «Монако» пришлись в створ. «Тоттенхэм» всего один раз пробил точно (всего – 10 попыток).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
