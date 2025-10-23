У «Челси» 4 победы подряд после поражения от «Брайтона»

«Челси» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах.

Команда Энцо Марески разгромила «Аякс » (5:1) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее «Челси » обыграл «Ливерпуль» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ, а также одержал победу над «Бенфикой» в ЛЧ (1:0). Последнее поражение лондонцы потерпели 27 сентября от «Брайтона» (1:3). Общий счет – 11:2 в пользу «синих».

В следующем матче «Челси» сыграет с «Сандерлендом». Игра 9-го тура АПЛ пройдет 25 октября.