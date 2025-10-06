Быстров о расизме Сперцяна: «Слова Ндонга – дешевое оправдание. КДК хоть раз может себя проявить с хорошей стороны? По губам прочитали – ничего не говорил, был удар – дали 5 матчей»

Владимир Быстров высказался о расистском скандале в чемпионате России.

«Ахмат» уступил «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян , высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ». КДК РФС рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября.

«Слова Ндонга – дешевое оправдание себя за свой странный поступок. Сейчас все чище стало, раньше было хуже.

Пускай дадут этому (Ндонгу – Спортс’‘) пять игр за это, блин, и все. КДК хоть где-то может себя проявить, хоть раз с хорошей стороны? Изучили, по губам прочитали – ничего не говорил. Был удар – все, дали пять матчей. До свидания. Или трешку надо», – сказал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака»,»Краснодара» и сборной России Быстров.

