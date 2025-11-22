Исак купил сторожевого добермана за 30 000 фунтов. Форварду «Ливерпуля» угрожали расправой после игр сборной Швеции (The Sun)
Александер Исак купил сторожевую собаку за 30 000 фунтов.
По информации The Sun, нападающий «Ливерпуля» Александер Исак купил сторожевого добермана за 30 000 фунтов.
Это произошло на фоне угроз расправой, которые форвард получил после неудачного выступления сборной Швеции в отборе на чемпионат мира-2026. Сборная набрала 2 очка в группе B в квалификации ЧМ-2026 и попала в стыковые матчи только благодаря рейтингу Лиги наций.
Отмечается, что игроки АПЛ стали чаще приобретать собак для защиты домов после серии взломов и ограблений домов знаменитостей в Великобритании.
В текущем сезоне Исак провел 12 матчей за клуб и сборную, забив 1 гол.
Слот про отбор на ЧМ: «У Исака и Швеции 1 очко – и они все равно могут пройти, а Венгрия хорошо выступала и выбыла. Но Собослаи уже привык к разочарованиям в «Ливерпуле»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Sun
