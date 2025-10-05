  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • РПЛ о возможном расизме Сперцяна: «Запись об инциденте внесена в рапорт, юрисдикционные органы РФС рассмотрят ее. Выступаем за соблюдение принципов честной игры»
14

РПЛ о возможном расизме Сперцяна: «Запись об инциденте внесена в рапорт, юрисдикционные органы РФС рассмотрят ее. Выступаем за соблюдение принципов честной игры»

РФС изучит инцидент с участием Эдуарда Сперцяна.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». «Ахмат» обратится в КДК РФС.

«Российская Премьер‑лига последовательно выступает за соблюдение базовых ценностей футбола и принципов честной игры, к которым относится и уважительное отношение соперников друг другу.

Запись об инциденте во время матча «Краснодар» – «Ахмат» внесена в рапорт со слов представителей ФК «Ахмат» и будет рассмотрена юрисдикционными органами РФС с привлечением всех доступных доказательств и изучением позиций сторон.

Подобные ситуации требуют тщательного и объективного расследования, чтобы установить все обстоятельства произошедшего», – сообщили в службе коммуникаций РПЛ.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoЭдуард Сперцян
logoУсман Ндонг
logoКраснодар
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юрист Прокопец заявил, что Сперцяна могут дисквалифицировать на срок до 10 матчей за расизм: «Но для КДК недостаточно только слов пострадавшего, кто‑то должен подтвердить высказывания»
33сегодня, 13:14
Депутат Свищев про Сперцяна и Ндонга: «Расизму в нашей жизни нет места. РФС должен разобраться»
18сегодня, 12:46
«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме, «Ахмат» верит «богобоязненному Усману» и идет в КДК
210сегодня, 12:10
Главные новости
Солари упал в штрафной ЦСКА после касания с Виктором. Судья Чистяков не назначил пенальти в пользу «Спартака»
188 минут назадФото
🔥 ЦСКА обыгрывает «Спартак» – 3:1 к 21-й минуте. Жедсон ответил на голы Глебова, Облякова и Кругового. Онлайн-трансляция
52847 минут назадLive
Чистяков с ВАР отменил 4-й гол ЦСКА в ворота «Спартака» на 41-й – Обляков «сыграл рукой в активной фазе атаки» перед тем, как забил Круговой. Экс-судья Федотов согласен
2419 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Севильи», «Атлетико» сыграет с «Сельтой»
6726 минут назадLive
Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Спартака» в игре с ЦСКА: «Правильное решение, фол по неосторожности. ВАР пригласил Чистякова на просмотр, так как изначально был назначен штрафной»
3230 минут назадФото
«Спартак» впервые в истории пропустил 3 гола к 20-й минуте матча чемпионата России
5933 минуты назад
ЦСКА забил три гола «Спартаку» к 18-й минуте дерби – Глебов, Обляков и Круговой. Жедсон, заработавший пенальти в свои ворота, на 21-й отыграл один мяч
2842 минуты назад
Судья с ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» на 11-й в дерби с ЦСКА – Жедсон заплел ноги Алеррандро на углу штрафной
5749 минут назадФото
Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Хайденхайма», «Гамбург» сыграет с «Майнцем»
10сегодня, 13:30Live
Чемпионат России. ЦСКА против «Спартака», «Балтика» сыграет с «Динамо» Махачкала, «Сочи» победил «Пари НН»
2220сегодня, 13:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
«Брентфорд» – «Манчестер Сити». Холанд, Фоден, Савиньо и Хендерсон играют
43 минуты назад
Круговой проводит самый результативный сезон в карьере – 4+3 в 11 матчах РПЛ. У него гол и ассист против «Спартака»
49 минут назад
«Севилья» – «Барселона» – 1:0. Алексис открыл счет. Онлайн-трансляция
8711 минут назадLive
Форварда ЦСКА Мусаева заменили на 7-й минуте игры со «Спартаком». Вместо него вышел Алеррандро
246 минут назад
Президент «Оренбурга» об увольнении Слишковича: «Изменения назрели. У нас хорошие игроки, команда должна занимать более высокое место»
456 минут назад
Мостовой назвал топ-5 игроков РПЛ: «Батраков, Глушенков, Даку, Жедсон и Кисляк»
1сегодня, 13:41
«Пари НН» проиграл 5 матчей подряд и 7 из 8 последних. У Шпилевского 13 поражений за 16 игр, команда идет 15-й в РПЛ
12сегодня, 13:34
«Сочи» выиграл впервые в сезоне за 16 матчей – у «Пари НН». Дальше у команды Осинькина игра с «Зенитом»
4сегодня, 13:24
Депутат Свищев про Сперцяна и Ндонга: «Расизму в нашей жизни нет места. РФС должен разобраться»
18сегодня, 12:46
Угальде, Кисляк, Барко, Глебов, Жедсон, Мусаев – в составах «Спартака» и ЦСКА на дерби
58сегодня, 12:38