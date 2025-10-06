Григорьянц о расистском скандале: «КДК рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября, потому что Сперцян в сборной, а Ндонг в отпуске»

КДК рассмотрит инцидент с Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом 16 октября.

«Ахмат » уступил «Краснодару» в 11-м туре чемпионата России (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян вступил в конфликт с Усманом Ндонгом и толкнул того грудью. Сенегалец ответил схожим образом и попал плечом в челюсть Сперцяну. Ндонга удалили, а игрок «Краснодара » получил желтую карточку «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном» . Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre» . «Ахмат» заявил , что обратится в КДК РФС.

«Данный инцидент будет рассматриваться на следующем заседании КДК РФС ориентировочно 16 октября, потому что Сперцян в сборной, а Ндонг в отпуске», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

РПЛ о возможном расизме Сперцяна: «Запись об инциденте внесена в рапорт, юрисдикционные органы РФС рассмотрят ее. Выступаем за соблюдение принципов честной игры»

Сперцян про обвинения в расизме от Ндонга: «Похоже на какой-то цирк. Я готов доказать свою правоту любыми способами. Смотрите камеры, читайте по губам, полиграф – нет проблем»