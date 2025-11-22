  • Спортс
  Шевченко о дерби: «Милан» немного слабее «Интера», есть над чем работать. Модрич играет огромную роль и производит впечатление»
Шевченко о дерби: «Милан» немного слабее «Интера», есть над чем работать. Модрич играет огромную роль и производит впечатление»

Андрей Шевченко: «Милан» пока немного слабее «Интера».

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о предстоящем дерби в чемпионате Италии. 23 ноября «Милан» сыграет с «Интером» в 12-м туре Серии А.

– Станет ли дерби ключевым событием сезона для «Интера» и «Милана»?

– Не думаю. Пока рано говорить, что оно будет решающим, но, конечно, победить всегда приятно.

Обе команды в хорошей форме. Однако для «Милана», который пока немного слабее, результат более важен. Им нужно продолжать расти; поражение может остановить этот процесс.

– Правильным ли путем идет «Милан»?

– Им нужно было вернуть уверенность и надежность, перестроиться после трудного прошлого сезона. Аллегри хорошо справляется с этим этапом: нужно учитывать, что появилось много новых игроков.

– Аллегри вернул энтузиазм болельщикам.

Аллегри – опытный тренер с уникальными характеристиками. Он хорошо управляет игроками и обладает проверенным стилем игры. Выбирая его, вы знаете, что получите: он оправдывает ожидания.

– Какой игрок вам нравится больше всего?

Модрич производит на меня впечатление; он играет огромную роль. Но «Милану» как команде еще есть над чем работать, чтобы достичь уровня «Интера», – сказал Шевченко.

Капелло про миланское дерби: «Интер» сильнее, но Аллегри может создать ему проблемы. Леау способен решить исход матча, но все зависит от того, с какой ноги он встанет. Он как монетка – орел или решка»

