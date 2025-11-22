Кармо из ЦСКА о «Москва-Сити»: «Муравейник, где полно всего. Не очень приятный момент, что там много народу, но можно много чем заняться»

Энрике Кармо высказался о жизни в «Москва-Сити».

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо высказался о России и проживании в «Москва-Сити».

– Видел, вы выкладывали фотографию с прогулки по Красной площади. Часто ли гуляете по городу? Какие места вам запомнились?

– Я живу в «Москва-Сити», и это очень хорошее место, потому что рядом много всего.

Недавно впервые познакомился с Красной площадью и был в восторге. Это очень красивое и замечательное место!

– Нравится ли жить в «Москва-Сити»? Все-таки рядом нет парков, это густонаселенный и шумный район.

– Да, это такой муравейник, где полно всего. Но там много чем можно заняться. Моим родителям очень нравится тут жить.

Возможно, то, что в «Москва-Сити» слишком много народу, – не очень приятный момент. Но из хорошего – там кипит жизнь, есть досуг и всегда можно чем-то заняться.

– Познакомились с культурной частью города?

– В ближайшее время хочу познакомиться уже с театрами, музеями. Надеюсь в ближайшее время восполнить культурные познания о Москве.

Еще я буду знакомиться с историей России. Это все настолько отличается от бразильского образа жизни, что мне безумно любопытно узнать новое о вашей стране, – сказал Энрике Кармо.