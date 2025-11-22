Гоцук расторгнет контракт с «Сериком». Защитник написал претензию из-за неисполнения финансовых обязательств (Legalbet)
Кирилл Гоцук покидает «Серик Беледиеспор».
Защитник Кирилл Гоцук в ближайшее время покинет «Серик Беледиеспор» и расторгнет договор с клубом из-за невыплаты зарплаты, сообщил Legalbet.
Россиянин написал претензию в адрес руководства клуба из-за неисполнения финансовых обязательств.
В этом сезоне Гоцук провел 13 матчей в первом дивизионе чемпионата Турции.
В октябре турецкий клуб покинул главный тренер команды Сергей Юран.
Сообщалось, что в клубе задерживают зарплату. Писали, что 50% акций турецкого клуба купил бывший инвестор обанкротившихся «Химок» Туфан Садыгов. Утверждалось, что у Юрана и Садыгова был конфликт.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
