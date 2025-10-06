«Краснодар» об обвинении «Ахмата» в адрес Сперцяна: «У нас интернациональный коллектив — проявление расизма в таком окружении просто невозможно»

Гендиректор «Краснодара» опроверг обвинение Эдуарда Сперцяна в расизме.

После матча РПЛ «Краснодар » – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве. Сперцян, в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

«У нас интернациональный коллектив — в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно.

Эдуард в клубе почти 15 лет начиная еще с академии, и я очень хорошо знаю его как человека. Именно поэтому Эдуард был выбран капитаном в молодом возрасте — он умеет объединять абсолютно разных людей и создавать атмосферу взаимного уважения.

Мы уверены в нем — и как в капитане, и как в человеке», — сказал Владимир Хашиг .

