Сперцян выложил фото из кабинета стоматолога после стычки с Ндонгом: «Зубы целые»

Эдуард Сперцян был вынужден посетить стоматолога после матча с «Ахматом».

Грозненцы уступили «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). 

На 81-й минуте хавбек «быков», высказывая претензии, подошел в упор к Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre»

Кроме того, капитан краснодарцев сообщил, что от удара Ндонга пострадали его зубы: «Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие».

Позднее футболист выложил фото с улыбкой из кабинета стоматолога и написал: «Зубы целые».

Фото: instagram.com/stories/edospertsyan.74

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Эдуарда Сперцяна
