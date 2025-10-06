Сперцян выложил фото из кабинета стоматолога после стычки с Ндонгом: «Зубы целые»

Эдуард Сперцян был вынужден посетить стоматолога после матча с «Ахматом».

Грозненцы уступили «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2).

На 81-й минуте хавбек «быков», высказывая претензии, подошел в упор к Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном» . Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre» .

Кроме того, капитан краснодарцев сообщил , что от удара Ндонга пострадали его зубы: «Зубы придется делать, несколько верхних сломаны. А они дорогие».

Позднее футболист выложил фото с улыбкой из кабинета стоматолога и написал: «Зубы целые».

Фото: instagram.com/stories/edospertsyan.74