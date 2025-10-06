«Ну, разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком». Гришин о стычке Сперцяна с Ндонгом

Александр Гришин оценил стычку Эдуарда Сперцяна с Усманом Ндонгом.

В концовке матча РПЛ «Краснодар » – «Ахмат » (2:0) хавбек «быков» Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой.

Судья Инал Танашев, изучив повтор, удалил Ндонга, а также наказал футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

Позже Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве. Полузащитник «быков», в свою очередь, опроверг обвинение, заявив, что сам подвергся оскорблению со стороны игрока грозненцев.

«Есть компетентные органы. Они должны разбираться. Ситуация некрасивая, конечно.

С другой стороны, я не люблю людей, которые падают от одного касания. Не такой там был удар со стороны Ндонга, чтобы Сперцян падал. Ну, разбили тебе губу, но ты стой на ногах, будь мужиком.

Просто так конфликты не возникают. Возможно, оба были не правы, но тут должны разбираться компетентные органы», — сказал бывший футболист ЦСКА.