  • Сергей Ташуев: «В СССР были ужасные условия для жизни. Мы были зашоренные, железный занавес. Многие с теплотой вспоминают то время, потому что тогда было детство»
Сергей Ташуев: «В СССР были ужасные условия для жизни. Мы были зашоренные, железный занавес. Многие с теплотой вспоминают то время, потому что тогда было детство»

Бывший тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев заявил, что в СССР были ужасные условия для жизни.

«Мне не нравился строй, скорее, а не Советский Союз. Многие с теплотой вспоминают это время, потому что тогда было детство. А для жизни в СССР условия были ужасные. Мои дочки объездили полмира, везде все видели. А мы что видели?! Телевизор только, когда по пятницам 10 минут показывали «Мелодии зарубежной эстрады». И больше ничего.

Самое главное было – улица и футбол, а так мы были зашоренные. Был железный занавес. Для меня лучшее время было в 1992 году, когда был первый чемпионат России.

Я стал тренером команды мастеров во второй лиге в 31 год. Закончил советскую высшую школу тренеров. Тогда было лучшее и шикарное время в Москве. 25 человек на весь СССР.

Партия нам платила стипендию 300 рублей, при средней зарплате в стране 150. Мы были элитой, а учеба в высшей школе тренеров – интереснейшей. Там преподавали великие ученые. Это было хорошее время. А лучшее время для меня – начало карьеры, но это уже была Россия, а не СССР», – сказал Ташуев.

Сергей Ташуев: «Я не поклонник СССР. Не любил компартию и уравниловку. Нельзя было высовываться и быть лучше других, посмотреть другие страны – невозможно»

