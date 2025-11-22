Хаби Алонсо: «Мбаппе не виноват, что «Реал» не может забить – это проблема всей команды. Нужно работать, и голы придут»

Хаби Алонсо о безголевой серии «Реала»: Мбаппе не виноват, это проблема команды.

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо прокомментировал безголевую серию мадридского клуба. Команда не забила ни разу в двух последних матчах (0:4 с «Ливерпулем» и 0:0 с «Райо Вальекано»).

«Мы проанализировали ситуацию. То, что мы не можем забить – не вина Килиана Мбаппе , а проблема всей команды. Нам нужно искать альтернативы и работать над стандартами.

Голы, без сомнения, придут», – сказал Алонсо .

