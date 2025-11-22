Хаби Алонсо: «Мбаппе не виноват, что «Реал» не может забить – это проблема всей команды. Нужно работать, и голы придут»
Хаби Алонсо о безголевой серии «Реала»: Мбаппе не виноват, это проблема команды.
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал безголевую серию мадридского клуба. Команда не забила ни разу в двух последних матчах (0:4 с «Ливерпулем» и 0:0 с «Райо Вальекано»).
«Мы проанализировали ситуацию. То, что мы не можем забить – не вина Килиана Мбаппе, а проблема всей команды. Нам нужно искать альтернативы и работать над стандартами.
Голы, без сомнения, придут», – сказал Алонсо.
