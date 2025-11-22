  • Спортс
Ивелин Попов: «Спартаку» надо было дать Станковичу поработать до зимы. Проблема не всегда в тренере, за результат отвечает вся структура – от игроков до президента»

Ивелин Попов: «Спартаку» не стоило сейчас увольнять Станковича.

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов считает, что клуб поторопился с увольнением Деяна Станковича.

– Мне кажется, что не стоило сейчас увольнять Станковича, надо было дать ему поработать до зимы. Тенденция такова, что за последние десять лет в «Спартаке» сменилось большое количество тренеров. Не всегда проблема кроется в тренере, за результат отвечает вся структура клуба – от игроков до президента. В таком большом клубе нельзя винить только тренера.

Станкович выигрывал чемпионаты с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем», в «Спартаке» тоже были хорошие отрезки. Да, были и не очень успешные периоды, но подобное происходит в любой команде. Сегодня все команды играют в футбол, борются, каждый хочет отнять очки у «Спартака». Против «Спартака» все играют на 300%. Так было, так есть и так будет всегда.

– Кого видите новым тренером «Спартака»?

– «Спартак» – самый большой клуб России, народная команда. Но для меня самое важное, чтобы в клубе понимали, какой тренер им нужен, какой футбол он будет прививать команде, видит ли он молодых игроков «Спартака» в составе. Все это необходимо изучить до назначения нового специалиста. Иначе придет тренер, который ничего не построит, посидит год‑полтора, заработает денег и уйдет.

Считаю, что клуб должен уделять внимание талантливым воспитанникам, должна быть система по их развитию, внедрению в первую команду. Есть у вас сейчас хороший 18‑летний футболист, за три года он должен сыграть 50 матчей за «Спартак», и в 21 год будет понятно, станет ли он основным и можно ли вокруг него строить команду, или его нужно развивать еще, или делать зарубежный трансфер.

В клубе должен быть человек, который выйдет к болельщикам и расскажет о стратегии развития. Главное, чтобы эти слова были правдой. И чтобы клуб не менял тренеров и свое мнение после четырех‑пяти неудачных игр.

– Тренер с мировым именем в Россию не поедет сегодня.

– Не всегда такого уровня тренер даст результат. Может быть, это будет тренер с большим эго, от него будут завышенные ожидания, а он приедет только ради денег.

Опять же, важно, чтобы клуб вел переговоры с несколькими кандидатами и выбирал лучшего среди них, чтобы философия клуба совпадала с философией тренера, – сказал Попов.

Быстров об отставке Станковича: «Давно топил за это. Если ты поплыл, результата не будет. Старожилы кричат, что надо время. Сколько? Три года это безобразие наблюдать?»

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?23359 голосов
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
