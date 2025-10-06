Олусегун об обвинении Сперцяна в расизме: «Это просто чушь, какая-то шутка. Многие не понимают, зачем это делается в сторону Эдуарда. Он просто не мог сказать такого»

Олакунле Олусегун не верит, что Эдуард Сперцян способен на расистские реплики.

После матча Мир РПЛ «Краснодар» – «Ахмат » (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве.

По его словам, Сперцян назвал его «черным говном» . Эдуард это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre» .

«Сперцян расист? Это просто чушь, какая-то шутка. Я просто не верю в то, что он мог сказать такие вещи.

Думаю, многие не понимают, зачем это делается в сторону Сперцяна. Я провел с ним много времени, я знаю, какой он человек.

Сперцян – дружелюбный, очень воспитанный человек. Он просто не мог сказать такого», – заявил полузащитник «Краснодара » Олусегун, выступающий за «Пари НН» на правах аренды.

