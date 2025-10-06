  • Спортс
  • Олусегун об обвинении Сперцяна в расизме: «Это просто чушь, какая-то шутка. Многие не понимают, зачем это делается в сторону Эдуарда. Он просто не мог сказать такого»
19

Олакунле Олусегун не верит, что Эдуард Сперцян способен на расистские реплики.

После матча Мир РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» (2:0) защитник гостей Усман Ндонг заявил, что капитан «быков» оскорбил его на расовой почве. 

По его словам, Сперцян назвал его «черным говном». Эдуард это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre»

«Сперцян расист? Это просто чушь, какая-то шутка. Я просто не верю в то, что он мог сказать такие вещи.

Думаю, многие не понимают, зачем это делается в сторону Сперцяна. Я провел с ним много времени, я знаю, какой он человек.

Сперцян – дружелюбный, очень воспитанный человек. Он просто не мог сказать такого», – заявил полузащитник «Краснодара» Олусегун, выступающий за «Пари НН» на правах аренды.

«Краснодар» об обвинении «Ахмата» в адрес Сперцяна: «У нас интернациональный коллектив — проявление расизма в таком окружении просто невозможно»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
дискриминация
